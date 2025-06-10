Из Орловщины в ДНР передадут освящённую икону

Она предназначена для храма, повреждённого во время боевых действий.
Это образ патриарха Тихона (1865-1925), который руководил православной церковью России в первые годы после Октябрьской революции.
Икону передадут в город Угледар для местного храма Святителя Николая.
Образ написан Сергеем Дурницким — прихожанином Никольского храма посёлка Кромы. Здесь же состоялось освящение иконы.
Средства на её создание собрали в рамках специальной акции, организованной работниками культуры Кромского района.
ИА «Орёлград»