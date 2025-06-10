Из Орловщины в ДНР передадут освящённую икону

10.6.2025 | 17:01 Новости, Общество, СВО

Она предназначена для храма, повреждённого во время боевых действий.

Фото: orel-eparhia.ru

Это образ патриарха Тихона (1865-1925), который руководил православной церковью России в первые годы после Октябрьской революции.

Икону передадут в город Угледар для местного храма Святителя Николая.

Образ написан Сергеем Дурницким — прихожанином Никольского храма посёлка Кромы. Здесь же состоялось освящение иконы.

Средства на её создание собрали в рамках специальной акции, организованной работниками культуры Кромского района.

ИА «Орёлград»


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