Новые возможности для бизнеса открывает ОДСК

Коммерческая недвижимость от застройщика в Орле.

Объединенная домостроительная корпорация предлагает в аренду коммерческие помещения в новых жилых комплексах города. Это будущие офисы, торговые точки и даже производства. Площадь помещений от 40 квадратных метров. Есть варианты с новым и частичным ремонтом, при этом разводка всех необходимых коммуникаций проведена. Также есть помещения с двумя санузлами, отдельными входами.

В аренду сдаются площади на улицах Гагарина, Кузнецова, Космонавтов и в переулке Пищевом. Локация обеспечивает доступ к целевой аудитории – молодым семьям со стабильным доходом и широким спектром потребностей.

Специалисты ОДСК готовы помочь с выбором помещения, проконсультировать по всем вопросам, организовать просмотр объектов. Звоните по телефону 78-00-10 или пишите в личные сообщения группы в “ВКонтакте“.

Не является публичной офертой. Все условия аренды обсуждаются индивидуально.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ». ИНН 5751005940.