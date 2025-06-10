«Орловский мясоперерабатывающий комбинат» задолжал работникам

10.6.2025 | 15:15 Закон и порядок, Новости

Нарушение установила прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

В орган надзора обратились сами пострадавшие. Ведомство выяснило, что двое экс-сотрудников предприятия после увольнения не получили заработную плату в полном объёме.

Один из них не получил компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Второй — за несколько дней, когда он являлся временно нетрудоспособным. Кроме того, прокуратура выявила нарушения требований, связанных с положениями об охране труда, а также заключением трудового договора.

В итоге руководителю компании внесли представление об устранении нарушений. Также в отношении генерального директора юридического лица возбудили административное дело.

В итоге работникам выплатили положенные денежные средства — всего около 102 тысяч рублей.

Должностных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

ИА «Орелград»


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