«Спецавтобаза» недоплатила за соль миллионы рублей

Спор с поставщиком соли пришлось решать в судебном порядке.

Иск московского общества с ограниченной ответственностью «Белпромсоль» рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Он был подан к муниципальному унитарному предприятию «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Столичная фирма просила о взыскании задолженности по государственному контракту и неустойки с дальнейшим ее начислением по день фактической уплаты задолженности. Представители истца и ответчика в судебное заседание не явились, спор был рассмотрен в отсутствие сторон.

Как установил арбитраж, в августе 2024 года между сторонами на основании проведения протокола проведения электронного аукциона был заключен контракт на поставку товара, а именно столичная фирма обязалась поставить орловскому предприятию техническую соль, так называемый концентрат минеральный галит, в объеме 9000 тонн. Заказчик обязался принять товар и оплатить его. Цена контракта составляла 70,076 миллиона рублей.

В суде были представлены товарные накладные. Из них следует, что за период с 12 сентября 2024 года по 10 января 2025 года поставщик передал заказчику по ним товар на общую сумму 70,076 миллиона рублей. Иными словами, столичная компания полностью исполнила свои обязательства по договору. Однако денег она всех не получила. «Спецавтобаза» лишь частично исполнила обязательства по оплате товара, перечислив поставщику 31 миллион рублей, менее половины цены контракта. В конце марта 2025 года столичная компания направила в Орел претензию с требованием погасить задолженность в размере 39,076 миллиона рублей, однако претензия была оставлена без ответа и удовлетворения.

Поставщику пришлось идти в суд. Арбитраж изучил требования и проверил расчету. Он решил взыскать с муниципального унитарного предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» в пользу «Белпромсоли» 41,154 миллиона рублей. В эту сумму помимо основного долга включена неустойка за просрочку платежа в размере 2,077имллиона рублей. Неустойка будет начисляться с суммы основного долга, исходя из расчета 1/300 действующей ключевой ставки Центрального Банка России, за каждый день просрочки по день фактического исполнения решения суда.

ИА “Орелград”