Мэрия оспорила решение УФАС по земельным торгам

Суд встал на сторону чиновников муниципального уровня.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) администрации города Орла к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области о признании недействительными решения и предписания антимонопольной службы. Спор крутился вокруг земельных торгов. Было установлено, что в ноябре 2024 года постановлением администрации города Орла было принято решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на улице Раздольной.

Торги были проведены на электронной площадке, поступило 10 заявок. Все они были допущены к участию в аукционе. В январе 2025 года комиссия объявила итоги – победителем признали компанию «Квартал», которое предложило наивысшую цену. Предпоследнее предложение о цене аукциона сделала компания «Специализированный застройщик «Центр-Инвест», которая направила в адрес Орловского УФАС России жалобу на действия организатора торгов, то есть на УМИЗ.

Автор жалобы считал, что чиновники якобы допустили нарушения, а именно: в проекте договора аренды будто бы неправомерно был установлен запрет на передачу земельного участка в субаренду. Также жаловались коммерсанты на отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, что, по их мнению, делает использование земельного участка по целевому назначению невозможным. Были и другие претензии.

Ключевым стал фактор субаренды. Антимонопольная служба признала жалобу частично обоснованной и признала в действиях УМИЗ нарушение статьи 615 ГК РФ. Как следует из решения Орловского УФАС, в проекте договора аренды земельного участка было указано, что арендатор не вправе передавать участок в субаренду. А это, по мнению рассматривавшей дело комиссии, не соответствует положениям норм ГК РФ. Вывод был основан на позиции, изложенной в письме Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «О передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенному по результатам торгов», и согласован с Федеральной антимонопольной службой.

Одновременно антимонопольным органом было выдано предписание – УМИЗ предписали отменить протоколы, составленные в ходе проведения аукциона внести изменения в извещение о проведении аукциона и провести его заново. Не согласившись с вышеуказанными решением Орловского УФАС, УМИЗ обратилось в арбитражный суд и выиграло дело. Суд посчитал, что ссылка ответчика на правовые позиции Росреестра и ФАС России, изложенные в их письмах, не может быть принята во внимание, так как указанные письма не носят нормативного характера. С учетом этого арбитраж признал решение УФАС недействительным, но на решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”