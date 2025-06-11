В горсовете Орла раскритиковали ремонт гимназии №39

Депутаты предлагают привлечь подрядчика к ответственности.

Ожидалось, что гимназия откроет двери к началу ближайшего учебного года. Однако шансы на это стремятся к нулю, пишет «Орловский вестник».

Как оказалось, администрация Орла подумывает о расторжении контракта с подрядчиком. Сейчас дело дошло до того, что «Объединенный муниципальный заказчик» вынужден искать для него поставщиков строительных материалов.

Со своей стороны, депутаты заявили, что необходимо обратиться в правоохранительные органы и привлечь компанию к ответственности.

«Налицо недобросовестное отношение подрядчика. К 1 сентября школа №39 двери не откроет. Ездил перед комитетом проверить работу, на площадке трудятся всего пять человек. Сейчас важно выработать решения того, как поступить дальше. Поиск нового подрядчика и расторжение контракта – это большие временные затраты. Дети нескоро смогут вернуться в свою школу. Нужно найти такое решение, где и нынешний подрядчик понесёт ответственность, и работы будут идти», – высказался депутат горсовета Владислав Гефель.

Гимназию ремонтирует ООО «Стройкомплект». Оно же занимается школой №32. Там дела идут не идеально, но заметно лучше. Однако и этот объект может «не успеть» к ближайшему 1 сентября.

К третьему школьному ремонту (в школе №15) претензий оказалось меньше всего. ООО «Авилон» ведёт эти работы по графику.

Также на комитете стало известно, что в данный момент власти уже ищут подрядчика на благоустройство прилегающих территорий всех трёх школ. Однако, по мнению некоторых народных избранников, сначала необходимо завершить ремонтные работы.

«Это нерационально. Распыляться – значит ничего не сделать. Тем более, когда начнется благоустройство, грузовые машины не смогут проехать на разгрузку стройматериалов для ремонта зданий», – подчеркнул Владислав Гефель

ИА «Орелград»