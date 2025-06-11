Под Орлом вручили ключи от квартир детям-сиротам

Церемония прошла в Орловском муниципальном округе.

Были вручены ключи от 21 квартиры. Все они — с уже готовой и качественной отделкой, от авторитетных компаний – ООО «СТС-Групп» и ПАО «Специализированный застройщик Орелстрой».

В торжественной церемонии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, представители застройщиков.

Это все квартиры, которые планировалось приобрести в этом году по государственной программе Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства». На эти цели из областного бюджета выделялось около 65 миллионов рублей.

«Этот трогательный праздник стал возможен благодаря совместным усилиям государственных органов и строительных компаний, проявивших внимание и ответственность к проблемам детей, оставшихся без родительской заботы.

Мы традиционно принимаем активное участие в социальных проектах подобного рода. Для многих ребят этот день станет первым настоящим шагом навстречу самостоятельной жизни, наполненной новыми возможностями, надеждами на светлое будущее. Поздравляю всех новосёлов с таким важным событием и желаю счастья, благополучия и тепла в новых домах», – высказался депутат Владислав Гефель, который также принимал участие в церемонии.

ИА «Орелград»