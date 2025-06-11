В Орле чиновники не оплатили вовремя наказы избирателей

«Выбивать» честно заработанные деньги подрядчику пришлось по суду.

Претензии предъявила компания «Окнастройсервис», адресованы они были муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и самому муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. В арбитражном суде компания просила о взыскании пени за просрочку исполнения обязательства по оплате принятых по муниципальному контракту работ.

Стоит сказать, что указанная компания подала несколько однотипных исков к одним и тем же ответчикам, которые исковые требования не признали. В рамках одного из процессов арбитраж установил, что в июле 2024 года МКУ «ОМЗ г. Орла» заключило с ООО «Окнастройсервис» муниципальный контракт на замену оконных блоков из ПВХ, в рамках текущего ремонта, по целому ряду адресов. Окна требовалось заменить по наказам избирателей депутатам Орловского горсовета в подъездах многоквартирных домов на улицах Раздольной и Металлургов.

Цена контракта в данном случае составляла 1,558 миллиона рублей. Причем в контракте было прописано, что финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Орла, а именно в рамках рабочей программы по выполнению наказов избирателей. Свои обязательства по выполнению работ истец исполнил в полном объеме и в установленные сроки, заказчик должен был оплатить выполненные работы в срок до 24 августа 2024 года. Но заплатил только 30 сентября 2024 года.

Контрактом было предусмотрено, что в случае просрочки исполнения обязательств по оплате работ подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек, штрафов и пени. Этим пунктом подрядчик и воспользовался. В конце прошлого года он предлагал чиновникам решить вопрос без суда, но его претензия об оплате неустойки была оставлена без ответа и удовлетворения. Арбитражный суд счел исковые требования законными и справедливыми и обязал МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» выплатить подрядчику неустойку в размере 36 тысяч рублей. Если у организации таких денег не найдется, то исполнение решения суда ляжет на управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

ИА “Орелград”