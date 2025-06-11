«Суд с мертвыми душами»: учредители «Альтаира» заплатят за некачественные услуги

Резонансное дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Около десяти лет назад ООО «Медицинский центр «Альтаир» было единственным шансом подготовиться к процедуре ЭКО в Орловской области. Однако не все клиенты оказались довольны качеством оказанных услуг. Подозрения подтвердили в Росздравнадзоре. В ходе проверки с 18 по 27 сентября 2018 года выявлено, что медцентр переехал без обновления данных в лицензии, отсутствует оборудование по некоторым профилям, включая урологию, используется другой аппарат УЗИ, не указанный в документах. Кроме того, нет договоров со специалистами для выполнения заявленных работ. В Сети было два сайта, содержащие противоречивую информацию об услугах ЭКО. В целом выявлено восемь нарушений положения о медицинской деятельности. Они создавали прямую угрозу жизни и здоровью пациентов, посчитали в Росздравнадзоре и обратились в суд. Медцентр оштрафовали, хотя сам ответчик настаивал на приостановлении деятельности в связи со сложным финансовым положением.

Уже в сентябре 2018 года была зарегистрирована новая компания ООО «Клиника «Альтаир». Туда перешли номера телефонов и IP-адреса, электронная почта, передано медицинское оборудование. Старое юрлицо оставили с его проблемами и пациентами, которые посчитали себя обманутыми. Спустя почти семь лет судебных тяжб один из них добился привлечения Искоростинской Ольги Александровны и Искоростинского Евгения Владимировича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Медицинский центр «Альтаир». Солидарно с них взыскано более 909 тысяч рублей.

Пара из Орла обратились в медцентр в 2018 году. Им были оказаны услуги, однако провести процедуру ЭКО оказалось невозможно из-за качества подготовки пары в Орле. Позже судебная экспертиза подтвердила, что МЦ «Альтаир» не провел необходимое обследование в полной мере и, следовательно, услуга оказана некачественно. Последовал иск о возмещении морального вреда, взыскании штрафа и неустойки. Он был удовлетворен, но к моменту вынесения решения медцентр уже фактически прекратил деятельность. При этом «клиника» выполняла аналогичные работы с тем же персоналом.

Иск о банкротстве МЦ «Альтаир» принес лишь около 200 тысяч рублей. Так как общая сумма долга компании снизилась до минимальной, дело о несостоятельности было прекращено. Второе дело о банкротстве прекращено из-за отсутствия средств на проведение процедуры и ликвидного имущества. В августе 2024 года Управлением Федеральной налоговой службы по Орловской области внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ ООО «Медицинский центр «Альтаир» в связи наличием сведений о недостоверности. Единственным шансом получить возмещение за обманутые надежды стало привлечение к субсидиарной ответственности учредителей Ольги и Евгения Искоростинских.

В арбитраже ответчики защищались пандемией, СВО, Сейшельскими островами и жаловались на бездействие приставов.

«… наблюдается спланированность действий по прекращению деятельности должника с конца 2018 года по месту его нахождения, путем перевода деятельности на юридическое лицо – ООО «Клиника Альтаир» во главе с руководителем Искоростинской Ольгой Александровной, являющейся мажоритарным участником

должника, а с 31.10.2019 ещё и ООО «Клиника Альтаир» (80% доли) …».

«Довод ответчика 1 о том, что переговорам по получению инвестиций помешала пандемия и СВО, не обоснован, отсутствуют документы, подтверждающие ведение таких переговоров. Наоборот, в 2020 году в России появился новый вид инвестиционного соглашения – соглашение о защите и поощрении капиталовложений, введенный Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» для реализации отложенного инвестиционного спроса крупных иностранных компаний (пояснительная записка к Проекту Федерального закона N 828237- 7). Тем более, что проведение специальной военной операции не помешало заключить учредителям договоры управления своими долями с иностранной компанией, находящейся в офшорной зоне».

Ответчики передали свои доли в управление Международной коммерческой компании АСТ ПРОДАКТ ЛИМИТЕД из Республики Сейшельские острова. «В отношении договоров управления долей в уставном капитале ООО «МЦ «Альтаир» от 04.04.2023, суд приходит к выводу, что стороны, заключив данные сделки, не намеревались их исполнять, поскольку совершение сделок произошло в период ликвидации должника при фактическом прекращении его деятельности с 2019 года. В нарушение п. 2.5 договоров налоговый орган не был уведомлён о факте доверительного управления. Также не представлены доказательства исполнения раздела №3 договоров в части вознаграждения и компенсации расходов».

«Утверждение о бездействии должностных лиц ФССП и нереализации арестованного имущества судом не рассматривается, поскольку оценка действий должностных лиц ФССП не входит в предмет спора. Тем более, что ответчики, при наличии желания исполнять свои обязательства, должны быть не меньше истца заинтересованы в погашении долга, но фактически никаких действий, направленных на побуждение должностных лиц ФССП прекратить «бездействие», не предприняли».

«Судом установлены: наличие неисполненных обязательств в испрашиваемой сумме, которая не оспорена ответчиками, статус ответчиков как контролирующих должника лиц, уклонение ответчиков от принятия мер для погашения задолженности перед истцом, неисполнение обязанности руководителем должника по подаче заявления о банкротстве ООО «МЦ «Альтаир», уклонения от передачи ФНС достоверных сведений об ООО «МЦ «Альтаир», непринятие мер для отмены процедуры исключения из ЕГРЮЛ, согласованный перевод деятельности ООО «МЦ «Альтаир» на аффилированное ООО «Клиника Альтаир». Умышленные и согласованные действия ответчиков привели к невозможности получения денежных средств истцом, поэтому исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме».

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в летом 2021 года отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в НКМЦ. В марте 2023 года после проведенного в Орле ЭКО родился первый малыш.

ИА “Орелград”