В Орле молодых людей задержали с таблетками экстази

19.6.2025 | 13:01 Криминал, Новости

Парень и девушка пытались их сбыть в Щекотихинском лесу.

Фото: УМВД России по Орловской области

Подозреваемые 2002 года рождения. При проведении личного досмотра молодых людей оперативники обнаружили шесть свертков, в каждом из которых было по две таблетки, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Найденное было направлено на экспертизу, которая определила, что это наркотическое средство МДМА (экстази). Общая масса дурмана – 5,66 грамма.

Возбуждено уголовное дело по 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Подозреваемые задержаны, проверяется их причастность к другим противоправным деяниям.

ИА “Орелград”


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