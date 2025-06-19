Выборы в Горсовет Орла могут растянуть на три дня

Решение должна принять территориальная избирательная комиссия Советского района 20 июня.

О нюансах грядущих выборов в эфире ЦУР 19 июня рассказала председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева. В 2025 году на территории региона крупной электоральной кампанией является кампания по выборам депутатов Орловского городского Совета. Будут замещены 38 мандатов.

Буквально вчера Орловский городской Совет назначил выборы депутатов на единый день голосования – 14 сентября 2025 года. В настоящий момент организующая выборы комиссия (постановлением облизбиркома такой назначена территориальная избирательная комиссия Советского района), вместе с администрацией города Орла уже приступила к подготовке помещений для голосования. 147 избирательных участков будут ждать своих избирателей, уточнила Лилия Пиняева.

“Кроме того, целый ряд решений в ближайшее время примет ТИК Советского района. Уже возложены полномочия на окружные комиссии (три оставшиеся городские ТИК). Скоро они тоже будут принимать документы от кандидатов по одномандатным избирательным округам”.

По состоянию на 1 января 2025 года численность избирателей в городе Орле – 239 024 человека. Она еще будет уточняться на 1 июля. По словам Лилии Пиняевой, облизбирком и территориальные избирательные комиссии следят за мнением избирателей относительно многодневного голосования. Это сравнительно новая практика, которую применяем с периода пандемии, когда было необходимо разделить потоки граждан для обеспечения безопасности.

«Избиратели говорят о том, что, безусловно, многодневное голосование – это удобный формат. Когда избиратель сам принимает решение: проголосовать ли ему в обеденный перерыв, в пятницу – после работы, либо прийти с семьей в выходные дни. Это всегда удобно и содержит намного больше вариативности, в сравнении с просто ЕДГ. Буквально завтра организующая выборы комиссия, территориальная избирательная комиссия Советского района, планирует принять решение и установить трехдневный формат голосования на выборах депутатов Орловского городского Совета. То есть 12, 13 и 14 сентября можно прийти на избирательный участок, либо воспользоваться правом проголосовать на дому», – пояснила Лилия Пиняева

Довыборов в представительные и законодательные органы не будет, ввиду того что изменилось федеральное законодательство. Вакантные депутатские мандаты образовались в год, предшествующий году основных выборов (которые будут в 2026 году). Они так и останутся свободными.

ИА “Орелград”