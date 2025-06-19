В Орловской области два мультибалльника

Два высших результата получил ученик Лицея №1 города Орла.

Иван Калмыков заработал по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, сообщил Портал региона. Первой мультистобалльницей стала Евгения Кадаева. Девушка из Должанского района. Училась в Никольской средней школе. Она получила максимальные баллы на ЕГЭ по химии и русскому языку.

На 18 июня 50 орловских выпускников стали стобалльниками.

В 2025 году в государственной итоговой аттестации в регионе принимают участие 2 741 человек. В 2024 году 48 работ выпускников получили 100 баллов. Две девушки стали мультистобалльницами. В 2023 году в регионе ЕГЭ сдавали 2 956 человек. Из них 40 получили 42 стобалльных результата.

ИА “Орелград”