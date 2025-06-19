Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» пройдет в Орле

Орел примет первый этап данного мероприятия.



В Орле с 27 по 29 июня 2025 года пройдет первый этап Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица», организованный Фондом наследия русского зарубежья. Акцию анонсировал Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева. Организаторы ставят своей целью познакомить широкую аудиторию с русским зарубежьем, его историей и современностью, привлечь внимание жителей российских городов к вкладу русского зарубежья в мировую культуру и напомнить о роли родного города в судьбах выдающихся соотечественников.

«В истории каждого города есть великие имена — уроженцы города, ставшие волею судьбы эмигрантами, которые, однако, смогли реализоваться за рубежом и тем самым прославить родной город, – говорят в литературном музее. – Орел по праву можно назвать городом Бунина, ведь здесь он жил и работал в юности, здесь встретил незабываемую первую любовь. «Когда я вспоминаю о Родине, передо мной прежде всего встает Орел…», — писал Иван Бунин».

Фонд наследия русского зарубежья в свою очередь отметил, что история русского зарубежья напрямую связана с трагическими событиями революции 1917 года и Гражданской войны, которые заставили навсегда покинуть Родину представителей всех слоев общества. Цель акции – рассказать в нескольких городах России о сложной судьбе выдающихся русских эмигрантов, рассеявшихся по разным странам, но не потерявших связи с Россией и до последнего надеявшихся вернуться домой.

Открытие фестиваля и уличной выставки «Гении русского зарубежья» намечено на 14 часов 27 июня, мероприятие состоится на площади Содружества. Выставка познакомит посетителей с уроженцами Российской империи, внесшими значимый вклад в культурное и научное наследие всего мира. Среди героев выставки лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин.

Кстати, премьера выставки состоялась в Ростове Великом в июле 2023 года, Орел станет уже 12 городом, где она будет развернута.

В тот же день, 27 июня, в КДЦ «Металлург» будет показан спектакль-читка «Русский изгнанник», созданный по произведениям и документальным материалам Ивана Бунина. Зритель погрузится в период перед вручением Ивану Бунину Нобелевской премии по литературе. А с 19:30 до 21:30 часа пройдет уличная экскурсия «Орловский Бахтина Кадетский Корпус и его окружение», которую проведет экскурсовод Дарья Фурманская. 28 июня орловцам в музее Бунина прочитают лекцию «Портрет в лиловых тонах, или Жизнь с гением: Вера Николаевна Муромцева-Бунина». Полностью с программой можно ознакомиться на сайте Фонда наследия русского зарубежья.

ИА “Орелград”