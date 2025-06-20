Клычков рассказал о важной встрече на ПМЭФ

С руководителем компании «1С» Борисом Нуралиевым.

В ходе встречи были определены основные направления сотрудничества по модернизации IT-инфраструктуры Орловской области, рассказал в соцсетях Андрей Клычков.

Предложенное решение от компании «1С» представляет собой передовую облачную платформу для автоматизации работы государственных учреждений. Она уже функционирует в 45 регионах России. Ключевые преимущества проекта: повышение эффективности работы госучреждений, ускорение процессов обслуживания населения, использование отечественного ПО, обеспечение высокого уровня информационной безопасности

Глава Орловщины отметил, что реализация проекта потребует активного взаимодействия всех участников процесса. Внедрение современных IT-решений станет важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры региона и улучшении качества государственных услуг для жителей.

ИА “Орелград”