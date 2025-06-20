Прогнозируется снижение ставки по депозитам

На этот процесс влияет целый комплекс факторов.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов поделился прогнозом в интервью радиостанции Business FM на ПМЭФ-2025.

В 2024 году можно было открыть депозит по ставке, превышающей ключевую (а она была на уровне 21%). 2025 год принципиально отличается от предыдущего в двух аспектах, отметил Дмитрий Пьянов. Очевидно снизился спрос на кредитные ресурсы, следовательно, нужно меньше депозитов для его финансирования.

«Второй аспект – с октября 2025 года уже официально анонсировано вступает новый национальный норматив вместо Базельского, который вызвал гонку за пассивами», – пояснил топ-менеджер.

(Новый норматив разработан с учетом специфики российского финансового рынка и направлен на повышение устойчивости банковской системы страны. Ключевые отличия от Базельского: расширенный состав высоколиквидных активов; специальные коэффициенты оттоков, основанные на поведении российских клиентов в стрессовых ситуациях (без учета экстремальных сценариев глобального кризиса); введение «оранжевой зоны» – при попадании в нее банк будет делать повышенные отчисления в Фонд обязательного страхования вкладов, но не нарушит норматив и не столкнется с мерами воздействия).

Дмитрий Пьянов отметил, что регулирование кредитования будет ослаблено – с 1 октября банкам потребуется на единицу кредита меньше единицы депозита. По его мнению, к августу ожидается снижение ставок примерно на 2 процентных пункта.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых.

«Чтобы не было чрезмерного оптимизма в ожиданиях, – оценил Дмитрий Пьянов. – Жесткость денежно-кредитной политики – это не только текущая ставка против текущей инфляции, но еще и ожидание по траектории».

25 июля, по мнению первого зампреда ВТБ, состоится ключевое заседание Центрального банка. Оно будет сопровождаться решением по ставке, краткосрочными прогнозами. Ожидается реакция на снижение инфляции.

ИА “Орелград”