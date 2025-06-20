Прогнозируется снижение ставки по депозитам

20.6.2025 | 15:38 Новости, Экономика

На этот процесс влияет целый комплекс факторов.

Фото: ИА «Орелград»

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов поделился прогнозом в интервью радиостанции Business FM на ПМЭФ-2025.

В 2024 году можно было открыть депозит по ставке, превышающей ключевую (а она была на уровне 21%). 2025 год принципиально отличается от предыдущего в двух аспектах, отметил Дмитрий Пьянов. Очевидно снизился спрос на кредитные ресурсы, следовательно, нужно меньше депозитов для его финансирования.

«Второй аспект – с октября 2025 года уже официально анонсировано вступает новый национальный норматив вместо Базельского, который вызвал гонку за пассивами», – пояснил топ-менеджер.

(Новый норматив разработан с учетом специфики российского финансового рынка и направлен на повышение устойчивости банковской системы страны. Ключевые отличия от Базельского: расширенный состав высоколиквидных активов; специальные коэффициенты оттоков, основанные на поведении российских клиентов в стрессовых ситуациях (без учета экстремальных сценариев глобального кризиса); введение «оранжевой зоны» – при попадании в нее банк будет делать повышенные отчисления в Фонд обязательного страхования вкладов, но не нарушит норматив и не столкнется с мерами воздействия).

Дмитрий Пьянов отметил, что регулирование кредитования будет ослаблено – с 1 октября банкам потребуется на единицу кредита меньше единицы депозита. По его мнению, к августу ожидается снижение ставок примерно на 2 процентных пункта.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых.

«Чтобы не было чрезмерного оптимизма в ожиданиях, – оценил Дмитрий Пьянов. – Жесткость денежно-кредитной политики – это не только текущая ставка против текущей инфляции, но еще и ожидание по траектории».

25 июля, по мнению первого зампреда ВТБ, состоится ключевое заседание Центрального банка. Оно будет сопровождаться решением по ставке, краткосрочными прогнозами.  Ожидается реакция на снижение инфляции.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования