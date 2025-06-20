«Огненные картины войны» нарисуют в Орле

Акция будет приурочена ко Дню памяти и скорби.

Орловцев пригласили принять участие в акции «Огненные картины войны», которая пройдет не только в Орле, но во всех регионах России, а также за рубежом и охватит более чем две тысячи площадок. Акция «Огненная картина войны» приурочена ко Дню памяти и скорби. Однако в Орле она также будет посвящена партизанскому движению. Акция пройдет в субботу вечером, 21 июня, возле Стены Памяти по улице Ленина, 1. Составлять картину волонтеры начнут в 19:00. Свечи загорятся в 22:00.

«Огненную картину» зажгут и возле мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Орловка Залегощенского района, – сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». – Картину составят волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и бойцы поискового отряда «Батальон». С осени 2024 года здесь проходят «Вахты памяти».

Указанную акцию проводят «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» под эгидой партийного проекта «Историческая память». В этом году она пройдет уже в пятый раз. В прошлом году в целом по стране в ней приняли участие более миллиона человек. Центральной площадкой традиционно является Музей Победы в Москве. Ожидается, что в этом году участники выложат из свечей силуэт скульптуры «Родина-мать зовет».

Тем временем областная библиотека имени Бунина анонсировала работу выставки, посвященной Дню памяти и скорби. Пройдет она под названием «Безмерна скорбь, священна память: ко Дню памяти и скорби» с 22 по 29 июня 2025 года в отделе абонемента образовательных услуг. Экспозицию составит литература о войне, исторические документы и исследования, воспоминания очевидцев того времени. Вниманию посетителей будут также представлены книги о начале войны, о героизме и самопожертвовании советских солдат, о детях, которые своим трудом и храбростью помогали фронту.

«Представить, как все было на самом деле, можно обратившись к таким изданиям, как: «1941 год: В 2 книгах», «Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3 томах», «Всероссийская Книга Памяти:1941-1945» «Война. Народ. Победа, 1941-1945», Ортенберг Д. «Июнь – декабрь сорок первого», Анфилов В. А. «Незабываемый сорок первый», Бабиков М. А. «Летом сорок первого» и др., – перечисляют в «Бунинке». – Читайте книги о войне, не забывайте, какой ценой она досталась».

ИА “Орелград”