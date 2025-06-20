В Ливнах белоруса осудили за гибель человека

Иностранный гражданин стал виновником смертельного ДТП в Орловской области.

Как сообщила пресс-служба Ливенского районного суда, гражданин Беларуси признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека). ДТП произошло в апреле на автодороге “Орел – Тамбов”.

«Гражданин Беларуси, управляя грузовым автомобилем «ДАФ», следовал из города Ливны в сторону города Орла и допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Лада Гранта», – следует из информации суда. – В дорожно-транспортном происшествии водитель автомобиля «Лада Гранта» получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, а пассажир – супруга водителя – погибла».

Сообщается, что подсудимый не стал отпираться и полностью признал свою вину в судебном заседании, кроме того, он извинился перед выжившим. Потерпевший не только принял извинения, но и просил суд строго не наказывать виновника ДТП.

Суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание, в том числе признание им своей вины и раскаяние в содеянном, а также принесение извинений потерпевшему. Отягчающих вину обстоятельств установлено не было. Наказание белорусу назначили в виде лишения свободы сроком на 2 лет 6 месяцев, отбывать этот срок он должен в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания осужденного на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, добавили в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИА “Орелград”