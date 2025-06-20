В Орле открыли бюст Петру Столыпину

В сквере его имени, у областной администрации.

20 июня состоялось торжественное открытие бюста российскому государственному деятелю, председателю Совета министров Российской империи и инициатору аграрной реформы Петру Столыпину.

В церемонии приняли участие Почетный Председатель Совета Федерации РФ Егор Строев, Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, Митрополит Орловский и Болховский Тихон, представители исполнительной и законодательной власти региона.

Егор Строев отметил, что открыт бюст могучему деятелю, который решительно боролся за стойкость России в самое тяжелое время. Сергей Степашин подчеркнул значимость исторического наследия: на орловской земле открывается уже не первый памятник «той России, которая ушла после 1917 года». Также Степашин охарактеризовал Столыпина как выдающегося государственного и политического деятеля.

Семья Столыпина жила в Орле с 1879 по 1886 год. Петр Аркадьевич окончил Орловскую губернскую гимназию. В 1909 году Столыпин посетил Орел для проверки результатов аграрной реформы. В нашем городе до 1920-х годов жила сестра Петра Столыпина – Мария Аркадьевна Офросимова.

Решение об установке бюста было принято депутатами орловского городского совета 28 марта 2025 года. Монумент появился при поддержке региональных отделений военно-исторического общества, православного палестинского общества и общества охраны памятников истории и культуры.

ИА “Орелград”