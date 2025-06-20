«Орловский энергосбыт» опубликовал рейтинг крупнейших должников среди СНТ

Членов товариществ призывают внимательнее следить за финансовой деятельностью.

Критическая ситуация сложилась в СНТ «Дружба». Садоводческое товарищество имеет более 3 миллионов рублей долга перед ООО «Орловский энергосбыт» за последние четыре года. Основные проблемы: нецелевое использование собранных средств, отсутствие официальной бухгалтерии и действующего органа управления, незаконные действия бывшего руководителя. Долг подтвержден решениями Арбитражного суда. Возбуждены исполнительные производства. Существует реальная угроза прекращения договора энергоснабжения, предупреждает компания-поставщик. Бывший руководитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

Членам СНТ рекомендуют оформить личные лицевые счета для исключения финансовых злоупотреблений, провести общее собрание для избрания нового правления, выбрать нового председателя товарищества.

В ООО «Орловский энергосбыт» подчеркнули, что диалог ведется только с СНТ, где долги имеют объективные причины. Руководство проблемных товариществ часто скрывается от переговоров. Садоводам самим необходимо контролировать деятельность своих официальных представителей.

На 18 июня 2025 года задолженность СНТ «Дормашевец» – 1,14 млн рублей, СНТ «Огонек» – 0,93 млн рублей, СНТ «Мичуринец» – 0,92 млн рублей.

ИА “Орелград”