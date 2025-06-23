Ремонт муниципальных квартир в Орле вызвал подозрения

Очередную проверку казенного жилищного учреждения провела КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла провела проверку результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «Жилищное управление города Орла» в 2024 году. В счетном органе уточнили, что деньги были выделены на проведение текущего ремонта муниципальных квартир, свободных от проживания. Напомним, данный вопрос неоднократно обсуждали и брали на контроль депутаты Орловского горсовета. Проверка показала, что ситуация далека от идеальной.

Так, КСП сообщает о выявленном причинении ущерба бюджету города Орла в сумме 733,36 тысячи рублей. Столько денег город потерял из-за оплаты фактически невыполненных работ по ремонту жилых помещений в нескольких квартирах на улицах Матросова, Комсомольской, Московской и Генерала Жадова. Неэффективное использование бюджетных средств аудиторы оценили в 1,158 миллиона рублей. В данном случае речь идет об оплате некачественно оказанных услуг по составлению сметной документации на текущий ремонт трех жилых помещений.

Сюда же включена оплата некачественно выполненного ремонта четырех жилых помещений, а также заключение контрактов и оплату работ по уборке и вывозу мусора без учета площади муниципальных квартир и объема мусора. В отчете сообщается и о потерях бюджета города Орла в сумме 862,1 тысячи рублей «в связи с бездействием должностных лиц по взысканию пени за просрочку исполнения обязательств, не начислением процентов за пользование чужими денежными средствами, затягиванием сроков заключения нового договора на ремонт муниципальных помещений, повлекшем удорожание общей стоимости работ».

Кроме того, аудиторы предупредили о существующих рисках будущих бюджетных потерь. Речь также идет об оплате фактически невыполненных работ по текущему ремонту муниципальных квартир на улицах Приборостроительной и Московской, город рискует потерять 261,8 тысячи рублей. Еще около 207 тысяч рублей могут лететь в трубу» из-за неэффективного расходования бюджетных средств. И до 277,5 тысячи рублей могут составить дополнительные расходы, если на казенное учреждение подрядчики подадут в суд за нарушение сроков оплаты работ.

«С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в будущем, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлено представление руководителю МКУ «Жилищное управление города Орла», – сообщает КСП. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Орловский горсовет народных депутатов, мэру, прокурору Советского района, УМВД России по городу Орлу и Орловскому УФАС России.

ИА “Орелград”