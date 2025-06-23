Под Орлом участнику СВО отказались платить за второе ранение

Законные права бойца защитил только суд.

Очередной вопиющий случай, связанный с социальной поддержкой участников СВО, произошел в Орловской области. Житель Новодеревеньковского района был вынужден обратиться в суд, поскольку чиновники оставили его без положенной выплаты. Подробности процесса сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. Участник специальной военной операции подал иск к казенному учреждению Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» о предоставлении меры социальной поддержки.

«Обращаясь в суд с исковым заявлением, истец указал, что он является участником специальной военной операции, – сообщает пресс-служба суда. – В ходе боевых действий им дважды были получены ранения. За первое ранение ему назначена единовременная денежная выплата. По факту второго ранения ему отказано с указанием на повторность обращения. Истец полагает, что за каждое ранение обращался единожды, второе обращение повторным не является. Просил признать незаконными действия КУ Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» и признать за ним право на получение выплаты по факту второго ранения».

Представители органов соцзащиты исковые требования не признали. По их логике, «единовременная выплата предоставляется единожды, вне зависимости от количества полученных ранений». Напомним, что в России действует указ президента, обязывающий губернаторов принимать исчерпывающие меры по обеспечению дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан, включая участников СВО. Во исполнение этого указа губернатор Андрей Клычков еще в мае 2022 года утвердил порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки участникам СВО.

В этом порядке действительно указано, что мера социальной поддержки предоставляется однократно, независимо от степени тяжести вреда, причиненного здоровью, и получения гражданами ранения (контузия, травма, увечье) в ходе проведения специальной военной операции. Однако в указе губернатора ничего не сказано о том, что выплаты за второе, третье и прочие последующие ранения не положены.

Суд посчитал, что органы соцзащиты неправильно трактуют указ губернатора и встал на сторону истца. «Суд признал действия ответчика незаконными, а также право истца на получение выплаты по факту полученного им ранения в зоне проведения специальной военной операции. Решение районного суда в законную силу не вступило», – сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА “Орелград”