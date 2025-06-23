В Орле возбуждено дело против инспектора ДПС

23.6.2025 | 10:57 Криминал, Новости

Его подозревают во взяточничестве.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет Орловской области начал расследование в отношении сотрудника Госавтоинспекции, подозреваемого в получении взятки. Дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, инспектор получил от жителя Орла 37 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не привлекать гражданина к административной ответственности за нахождение за рулем в пьяном виде.

Факт противоправных действий сотрудника выявлен оперативниками собственной безопасности совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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