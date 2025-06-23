Орлу обещали огромную набережную

Клычков считает, что она будет одной из самых больших в России.

О грядущих планах благоустройства поговорили на заседании правительства региона 23 июня. Губернатор Андрей Клычков поручил мэру Орла Юрию Парахину активно готовить проект по продлению набережной до улицы Раздольной, а также мосту через Оку и лестнице до Тургенева (видимо, памятника в горпарке).

«Нам с вами этим годом нужно эти проектные работы подготовить, будем уже вместе искать дополнительные средства, чтобы на следующий год зайти в эти масштабные работы», – сказал глава региона.

Андрей Клычков отметил, что почти от Колхозного моста до городского пляжа есть пешеходная инфраструктура – набережная. Можно добавить еще почти пять километров, до Раздольной, без выхода на проезжую часть.

«Продлить, чтобы и гуляющие, и спортсмены, ну и в целом … наша набережная была больше. Может быть, даже самая большая в Российской Федерации», – предложил Андрей Клычков.

Отметим, на публичных слушаниях по Генплану и ПЗЗ, которые будут проходить с 30 июня по 3 июля, на карты перспективного развития уже планируется нанести объекты улично-дорожной сети: предназначенные для движения транспорта и/или пешеходов в районе Колхозного моста – от ул. Максима Горького до пер. Кавказский; вдоль реки Ока и мостового сооружения в городе Орле (видимо, Банный мост).

ИА “Орелград”