Улица Родзевича-Белевича в Орле может изменить свое значение

Это необходимо для развития территории.

На следующей неделе в Орле состоятся публичные слушания по поправкам в Генплан и ПЗЗ. Среди предложений изменение значения улицы Родзевича-Белевича (на участке от улицы Металлургов до, протяженность 870 метров) – «магистральная улица районного значения» в целях перспективного развития территории (в том числе транспортной инфраструктуры).

Отметим, орловцы, живущие в 6 микрорайоне, жалуются, что находятся в транспортном гетто. Выезд из этой части города затруднен. Ситуация может усугубиться при вводе в эксплуатацию новой школы на 1225 учащихся. В настоящий момент обсуждаются несколько вариантов выхода из ситуации. В инветпрограмме города появилось мероприятие – подготовка обоснований инвестиций и проведение технологического и ценового аудита строительства дополнительного выезда из микрорайона № 6 в Северном районе Орла. На изучение возможностей планируют выделить 10,5 млн рублей в 2025-2026 годах.

ИА “Орелград”