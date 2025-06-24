Участникам СВО гарантировали зубные протезы

В регионе вводится дополнительная мера поддержки.

Правительство Орловской области утвердило порядок зубного протезирования участников специальной военной операции. Решение принято в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Орловская областная стоматологическая поликлиника определена специализированной медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в виде зубного протезирования участникам специальной военной операции. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

Новый документ определяет процедуру и условия бесплатного оказания медицинской помощи в виде зубного протезирования за счет средств областного бюджета. Право на бесплатное зубопротезирование имеют ветераны боевых действий, уволенные с военной службы, но принимавшие участие либо содействовавшие выполнению задач в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Такое же право дано гражданам, принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР и ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой народной республики, Народной милиции Луганской народной республики, воинских формирований и органов обеих республик начиная с 11 мая 2014 года. Зубопротезирование предоставляется только жителям Орловской области, являющимся гражданами Российской Федерации.

Осуществляется оно в соответствии с перечнем медицинских услуг по изготовлению, ремонту и установке зубных протезов. Соответственно цена услуг, которые оплатит за счет своей казны область, будет варьироваться в каждом конкретном случае и определяться в соответствии с объемом медицинских услуг по зубопротезированию, установленных по результатам осмотра врача – стоматолога-ортопеда областной стоматологической поликлиники. Но ограничение все-таки имеется – стоимость услуг не должна превышать 50 тысяч рублей.

Стоит также отметить, что оказание описанной медицинской помощи за счет казны предполагается не чаще одного раза в два года. Для ее получения заявитель должен представить в медицинскую организацию копию удостоверения ветерана боевых действий и справки, подтверждающей факт участия в специальной военной операции. По собственной инициативе можно принести в поликлинику справку из филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Орловской области.

ИА “Орелград”