В Орловской области прошли учения по ликвидации условного разлива нефтепродуктов

«Транснефть – Дружба» спасала от «загрязнения» Оку.

Компания провела масштабные учения на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода через реку Оку. Основной задачей тренировки стала отработка действий по устранению условного разлива дизельного топлива на водной поверхности.

В учении было задействовано порядка 15 сотрудников линейной производственно-диспетчерской станции «Стальной конь». Из работников линейной аварийно-эксплуатационной службы формировалась патрульная группа и бригада ликвидации.

По сценарию учений, было зафиксировано аварийное снижение давления в трубопроводе. Проведена имитация разлива нефтепродуктов на воде. Специалисты обеспечили оперативное прекращение перекачки по условно поврежденному участку. Установили боновые заграждения (общая протяженность более 250 метров). Сбор условного “загрязнения” производился с помощью современных нефтесборщиков. Также использовались береговые якоря, емкости временного хранения нефтепродуктов, насосы для перекачки, плавсредства, грузоподъемная и иная техника.

В ходе учений соблюдались нормы промышленной и экологической безопасности, использовалось современное оборудование и защитная экипировка. Также для контроля ситуации применялись газоанализаторы.

В пресс-службе АО «Транснефть – Дружба» отметили, что учения прошли успешно: все поставленные задачи были выполнены в установленные сроки. Специалисты продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и слаженность действий при ликвидации нештатной ситуации.

ИА “Орелград”