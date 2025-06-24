В Орловской области прошли учения по ликвидации условного разлива нефтепродуктов

24.6.2025 | 15:56 Новости, Общество

«Транснефть – Дружба» спасала от «загрязнения» Оку.

Фото: АО «Транснефть – Дружба»

Компания провела масштабные учения на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода через реку Оку. Основной задачей тренировки стала отработка действий по устранению условного разлива дизельного топлива на водной поверхности.

В учении было задействовано порядка 15 сотрудников линейной производственно-диспетчерской станции «Стальной конь». Из работников линейной аварийно-эксплуатационной службы формировалась патрульная группа и бригада ликвидации.

По сценарию учений, было зафиксировано аварийное снижение давления в трубопроводе. Проведена имитация разлива нефтепродуктов на воде. Специалисты обеспечили оперативное прекращение перекачки по условно поврежденному участку. Установили боновые заграждения (общая протяженность более 250 метров). Сбор условного “загрязнения” производился с помощью современных нефтесборщиков. Также использовались береговые якоря, емкости временного хранения нефтепродуктов, насосы для перекачки, плавсредства, грузоподъемная и иная техника.

В ходе учений соблюдались нормы промышленной и экологической безопасности, использовалось современное оборудование и защитная экипировка. Также для контроля ситуации применялись газоанализаторы.

В пресс-службе АО «Транснефть – Дружба» отметили, что учения прошли успешно: все поставленные задачи были выполнены в установленные сроки. Специалисты продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и слаженность действий при ликвидации нештатной ситуации.

ИА “Орелград”


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