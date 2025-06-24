Тысячи орловцев обратились к налоговикам виртуально

Количество электронных обращений к налоговикам растет.

За пять месяцев 2025 года в Управление ФНС России по Орловской области поступило более 8,8 тысячи обращений, причем более 93 процентов из них было подано налоговикам в электронном виде. Как уточнили в пресс-службе ведомства, орловцы активно пользуются такими популярными интерактивными сервисами налоговой службы, как «Обратиться в ФНС России» и личные кабинеты налогоплательщиков для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В налоговой службе подчеркнули, что всем обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством, даются исчерпывающие ответы.

«Граждан, обратившихся в региональное управление, в основном интересовали вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, по налогообложению имущества физических лиц, по налогообложению малого бизнеса и урегулированию задолженности, – рассказали в пресс-службе УФНС. – Основной тематикой обращений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц было налогообложение специальных налоговых режимов и использование контрольно-кассовой техники».

Указанные выше сервисы налоговой службы являются далеко не единственными для общения бизнеса и простых граждан с ведомством. На сайте ФНС России размещено уже более 70 сервисов, при помощи которых можно прямо из дома или офиса решить определенные вопросы. Самыми популярными остаются упомянутые личные кабинеты, которыми в Орловской области обзавелось уже более 43 процентов физических лиц, около 98 процентов индивидуальных предпринимателей и 75 процентов организаций. В числе популярных сервисов специалисты также называют сервис «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции», который поможет не ошибиться в реквизитах и подскажет адрес и график работы инспекции.

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» помогает получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, находящихся в собственности, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о текущем сальдо Единого налогового счета, – напоминает областная налоговая служба. – В личном кабинете индивидуального предпринимателя можно запросить справки по налогам и сборам, направить заявление о регистрации ККТ, заявление на смену системы налогообложения, запрос на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц, получить выписку из ЕГРИП, направить отчетность и решить множество других жизненных ситуаций, не выходя из дома. Для юридических лиц сервис позволяет вести бизнес онлайн».

ИА “Орелград”