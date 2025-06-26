Главе Ливенской КСП продлили полномочия

Депутаты утвердили главу контрольного органа на новый срок.



Как сообщает администрация города Ливны, на 45-м заседании Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва председателем Контрольно-счетной палаты на новый срок полномочий, который составляет 5 лет, была назначена Ольга Синицина. Также депутаты утвердили новое «Положение о материальном, социальном обеспечении и гарантиях председателя Контрольно-счетной палаты города Ливны Орловской области».

Документ предоставляет главе КСП следующие гарантии, связанные с осуществлением трудовой деятельности: денежное содержание (вознаграждение); ежегодный оплачиваемый отпуск (основной и дополнительный); профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования; возмещение расходов, связанных со служебными командировками; социальные гарантии.

«Председателю Контрольно-счетной палаты за счет средств бюджета города производится оплата труда в виде ежемесячного денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за особые условия, ежемесячного денежного поощрения – говорится в документе. – Должностной оклад устанавливается исходя из коэффициента соотношения должностных окладов к базовому значению должностного оклада муниципального служащего города Ливны – 3».

Главе КСП положена и надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере: при стаже от 1 года до 5 лет – 10 процентов от установленного должностного оклада; при стаже от 5 до 10 лет – 15 процентов от оклада; при стаже свыше 10 лет – 30 процентов. В стаж работы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки, включаются периоды работы не только на муниципальных и государственных должностях, но и на руководящих должностях организаций независимо от их форм собственности.

Кроме того, депутатский корпус гарантировал главе КСП надбавку за особые условия работы в размере 30 процентов к должностному окладу, а по истечении 3 лет нахождения на должности – 45 процентов. Также положено ежемесячное денежное поощрение в размере 38 процентов от должностного оклада. Более того, документом установлено, что денежное содержание председателя Контрольно-счетной палаты ежегодно индексируется с учетом инфляции.

ИА “Орелград”