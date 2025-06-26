Орловским налоговикам посоветовали активизировать работу

Рекомендацию вынесли участники публичных бюджетных слушаний.

Орловский облсовет народных депутатов опубликовал итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Орловской области за 2024 год. В нем содержится ряд рекомендаций, адресованных различным ведомствам и органам власти. В частности, отдельная рекомендация адресована региональному Управлению Федеральной налоговой службы. Участники публичных слушаний посоветовали ему, как главному администратору налоговых доходов областного бюджета, совместно с правительством региона «активизировать работу взысканию недоимки и сокращению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней».

На слушаниях прозвучала информация о том, что задолженность по налогам в территориальный бюджет по состоянию на 1 января 2025 года составила 1,365 миллиарда рублей. Но стоит отметить, что она сократилась по отношению к 1 января 2024 года на 216,5 миллиона рублей, или на 13,7 процента. Вместе с тем участники публичных слушаний акцентировали внимание на том, что параметры областного бюджета в 2024 году законодательно трижды корректировались в связи с уточнением объемов поступлений.

Напомним, что областной бюджет за 2024 год был исполнен по доходам в сумме 57,87 миллиарда рублей, или на 96,1 процента от прогнозируемого годового объема. По сравнению с 2023 годом доходы увеличились на 2 процента, или на 1,153 миллиарда рублей. По расходам бюджет удалось исполнить в сумме 57,599 миллиарда рублей, или на 92,2 процента от годового плана. По сравнению с 2023 годом расходы уменьшились на 1,4 процента, или на 814,379 миллиона рублей. Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в размере 271,216 миллиона рублей при законодательно утвержденном дефиците в размере 2,218 миллиарда рублей.

Тем временем пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщила, что за пять месяцев 2025 года в регионе в консолидированный бюджет РФ было собрано более 25,2 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 8,4 процента, или на 1,9 миллиарда рублей. Поступления в федеральный бюджет превысили 7,7 миллиарда рублей, что на 17,5 процента выше, чем было в январе-мае 2024 года.

«В территориальный бюджет мобилизовано порядка 17,5 миллиарда рублей, это на 4,8 процента выше уровня 2024 года, – уточнили в ведомстве. – Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-май 2025 года на территории Орловской области собрано более 14,2 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 4,3 процента».

ИА “Орелград”