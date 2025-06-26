Орловчанка стала полуфиналистом престижного конкурса управленцев

Вошла в число 300 лучших из 23 547 участников со всей России.

Руководитель отдела продуктовой линейки ООО «ОДСК» Анастасия Головина прошла в полуфинал масштабного конкурса «Лидеры строительной отрасли». С 20 июня Анастасия Головина участвует в третьем этапе отбора, который включает стратегические сессии, профессиональные тренинги, мастер-классы от ведущих экспертов, сообщает “Орловский Вестник“.

V Всероссийский конкурс управленцев проводится при поддержке Минстроя РФ и нацелен на поиск талантливых руководителей, развитие профессиональных компетенций, обмен опытом в строительной сфере. Очный финал 2025 года пройдет 7-10 августа в Ярославле. Лучшие участники получат почетное звание, будут включены в отраслевой управленческий резерв.

Анастасия Головина в 2010 году окончила ОГИЭТ с красным дипломом по специальности «Финансы и кредит». В 2024 году получила второе высшее образование по ландшафтной архитектуре в ОГАУ. С 2018 года работает в ГК ОДСК.

ИА “Орелград”