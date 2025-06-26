Принято решение о КРТ на улице Салтыкова-Щедрина

Площадь комплексного развития в центре Орла всего 0,62 га.

Накануне, 25 июня, подписано постановление о принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в Советском районе. Снос ветхих сооружений и изъятие собственности предполагается между улицами Октябрьской, Пионерской и Салтыкова-Щедрина, за первым рядом многоквартирных домов (территория, ограниченная земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010502:14, 57:25:0010502:16, 57:25:0010502:6, 57:25:0010502:19, 57:25:0010502:8, 57:25:0010502:21, 57:25:0010502:15, 57:25:0010502:13).

Площадь комплексного развития – 0,62 га. Это земли населенных пунктов. В границах территории расположена зона с особыми условиями использования (присутствует тепловая магистраль).

Застройщик будет определен в ходе конкурса на право заключения договора о КРТ. Установленный минимум объема нового жилья – 5 580 кв. м. Предельный срок реализации – пять лет с момента принятия решения о комплексном развитии. Подготовка документации по планировке территории должна быть проведена в течение трех месяцев, указано в постановлении, опубликованном на сайте администрации Орла.

ИА “Орелград”