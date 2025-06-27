Страх стать пешеходом помог должникам найти более 25 млн рублей

27.6.2025 | 10:49 Закон и порядок, Новости

Орловские приставы рассказали об эффективной мере воздействия.

Фото: Управление ФССП по Орловской области

Ограничение права управления транспортными средствами показало свою результативность в Орловской области. Под воздействие этой меры попали 1300 должников (большая часть – неплательщики алиментов, а также лица, не возмещающие вред здоровью, должники по имущественному ущербу, неплательщики административных штрафов, не компенсирующие моральный вред). Всего в текущем году уже погашено долгов 25 млн рублей (из них обязательства по содержанию детей – 22,5 млн рублей), сообщили в УФССП России по Орловской области.

Управление транспортным средством после наложенного ограничения запрещено. Если должник все же сядет за руль, его ждут 50 часов обязательных работ, лишение прав на срок до 1 года, изъятие водительского удостоверения.

Избежать проблем можно своевременно погашая долги. Проверяйте наличие задолженностей: на сайте УФССП, в личном кабинете на портале «Госуслуги».

ИА “Орелград”


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