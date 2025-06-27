В Орловской области разыскивается пожилая женщина

Девяностолетняя Ветрова Екатерина Васильевна проживала в поселке Куликовский.

Исчезла 24 июня. Рост пенсионерки около 160 сантиметров. Худощавого телосложения. Среди особых примет в полиции отметили явно выраженную сильную сгорбленность. Глаза зелено-карие, волосы короткие, седые. Ушла из дома в вязаной кофте бежевого цвета на пуговицах, юбке тёмно-синего или тёмно-вишнёвого цвета, куртке песочного цвета без капюшона. На голове платок предположительно белого цвета. При себе у Екатерины Ветровой не было документов и средств связи.

Если вы видели эту женщину или знаете о ее местонахождении, сообщите в ОМВД России «Орловский» (Орёл, ул. Андрианова, д. 6, телефоны: 8 (4862) 416109, 410002, 416516). Гарантируется анонимность и конфиденциальность.

Ранее за помощью к автомобилистам обращались поисковики отряда «Лиза Алерт». Им нужны записи видеорегистраторов. Возможно, на какой-то из них удастся увидеть пропавшую и определить направление ее движения. 24 июня с 7 до 10 утра в районе въезда в Орел со стороны Малой Куликовки, М2 от съезда на Залегощь – до съезда в Лужки.

ИА “Орелград”