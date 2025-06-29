Под Орлом нетрезвый мужчина избил односельчанина арматурой

За содеянное на него завели уголовное дело.

Орловский районный суд с участием двух государственных обвинителей рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого жителя Орловского муниципального округа. Органы предварительного расследования обвиняли мужчину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ. Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. По какому-то незначительному поводу между ним и находившимся поблизости односельчанином вспыхнул словесный конфликт. Нетрезвый мужчина решил применить физическую силу, причем на оппонента он набросился не с голыми кулаками. Дебошир использовал кусок арматуры, который поднял с земли. По версии следствия, «осознавая противоправность своих действий и пренебрегая общепринятыми нормами морали и поведения, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью», подсудимый нанес своему оппоненту не менее двух ударов.

Угодил он в правую руку, которую потерпевший вскинул над головой для защиты. Своими преступными действиями подсудимый причинил потерпевшему сильную физическую боль и телесное повреждение в виде закрытого перелома локтевого сустава. Действия дебошира квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. К тому же следствие учло тот факт, что преступление было совершено с применением предмета, используемого в качестве оружия. Однако в судебном заседании потерпевший представил суду письменное заявление, в котором просил прекратить уголовное дело в отношении своего обидчика в связи с примирением. Он пояснил, что подсудимый полностью возместил ему материальный ущерб и моральный вред, а именно выплатил 40 000 рублей. В доказательство потерпевший предъявил расписку. В результате суд постановил прекратить производство по уголовному делу.

ИА “Орелград”