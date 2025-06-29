Орловец заочно выселил бывшего зятя

Решить наболевшую проблему мужчине помог суд.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к человеку, которого тот в заявлении назвал своим бывшим зятем. Мужчина хотел «выписать» его из своего дома, но без суда решить эту проблему не удавалось. Ведь бывший зять давно в этом доме не проживает, но добровольно сниматься с регистрационного учета он отказался. Как пояснили в пресс-службе суда, в рамках процесса было установлено, что истцу на праве собственности принадлежит жилой дом, расположенный в Кромском районе.

В этом доме в 2018 году и был зарегистрирован его теперь уже бывший зять. Однако в доме он не проживает с того же 2018 года. Его имущества в этом доме нет, членом семьи истца он не является. В то же время на него начисляют коммунальные платежи, которые, со слов истца, его бывший зять не оплачивает. Суд учел тот факт, что соглашение о порядке пользования жилым помещением мужчины между собой не заключали. А также то, что в добровольном порядке ответчик с регистрационного учета не снялся, сведениями о его местонахождении истец не располагает, связи с ним не имеется.

«Регистрация ответчика по указанному адресу препятствует реализации прав истца, – следует из информации пресс-службы суда. – Истец как собственник вынужден нести все расходы по содержанию жилого дома, в связи с чем просил суд признать ответчика утратившим право пользования жилым помещением, расположенным в Кромском районе. С учетом представленных доказательств, судом вынесено заочное решение об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме. Заочное решение суда не вступило в законную силу».

ИА “Орелград”