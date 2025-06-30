Администрация губернатора Орловской области проверила Мезенский колледж

Проверка была плановой и выездной.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала отчет о проведении плановой выездной проверки бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мезенский педагогический колледж». Проверялось соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области.

Проверка охватила период со 2 марта 2022 года по 28 марта 2025 года. В ее рамках проверяющие установили, что учреждение заключило несколько договоров, не предусмотренных утвержденным им же планом-графиком закупок на 2022 и 2023 годы. Проверяющие сочли это нарушением части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ. Кроме того, нарушение части 9 статьи 16 того же закона учреждением несколько раз несвоевременно были внесены изменения в планы-графики закупок на 2023 и 2024 годы, причем в 2024 году речь шла о восьми контрактах, заключенным с единственным поставщиком. Срок опоздания варьировался от 1 до 9 дней.

Еще большими, от 1 до 202 рабочих дней, были опоздания с опубликованием данных о заключенных договорах в реестре контрактов в единой информационной системе. При проверке заключенных контрактов было установлено, что при осуществлении пяти закупок заявки пяти же участников были признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, хотя, по мнению проверяющих, такие заявки следовало отклонить.

В нарушение пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом периоде учреждением при заключении контракта энергосбережения было «допущено указание недостоверной информации в преамбуле контракта». В одном случае объект закупки в извещении о проведении электронного аукциона не соответствовал значению характеристики товара, указанному в приложении к этому же извещению. Потенциально это несоответствие могло ограничить конкуренцию. По итогам проведения плановой выездной проверки соответствующая информация была направлена в региональный департамент образования и в прокуратуру Орловской области – для сведения.

ИА “Орелград”