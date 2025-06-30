В Орле решили забыть об украденных ноутбуках

Необычный иск рассмотрел арбитражный суд.

Управление Федерального казначейства (УФК) по Орловской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением об установлении факта утраты возможности взыскания дебиторской задолженности в сумме 85 328 рублей. Исследовав материалы дела и заслушав объяснения представителей истца, арбитражный суд установил следующее. На момент подачи иска в бухгалтерском учете УФК по Орловской области числилась дебиторская задолженность в указанном выше размере. Как оказалось, она является ущербом, причиненным Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области преступлением, а именно фактом кражи в 2009 году трех ноутбуков.

Приказом ТУ Росфиннадзора в Орловской области еще в 2014 году указанная задолженность была списана с баланса и учтена на забалансовом счете «Списанная задолженность неплатежеспособных кредиторов». Спустя два года в соответствии с указом президента России Федеральная служба финансово-бюджетного надзора была упразднена. Ее правопреемниками стали Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Актом приема-передачи от ТУ Росфиннадзора в Орловской области в 2016 году дебиторская задолженность в сумме 85 328 рублей была передана в УФК по Орловской области. Прошло еще пять лет, и в 2021 году УМВД России по городу Орлу известило казначейство о том, что уголовное дело по факту хищения в 2009 году трех ноутбуков в ТУ Росфиннадзора прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. При этом лица, причастные к совершенному преступлению, в ходе расследования уголовного дела так и не были установлены.

Представители казначейства пояснили суду, что возможности взыскания задолженности теперь нет – в связи с тем, что лица, виновные в хищении, не установлены, а уголовное дело прекращено. К тому же истек максимальный срок исковой давности для судебной защиты права взыскания ущерба, причиненного преступлением. Но и просто так долг не спишешь, потребовалось судебное решение. И УФК его получило – арбитраж решил установить факт утраты Управлением Федерального казначейства по Орловской области возможности взыскания дебиторской задолженности.

ИА “Орелград”