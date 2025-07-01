«АПК «Юность» уличили в неправильном применении пестицидов

1.7.2025 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Нарушения выявили после анализа данных, поступивших в электронную систему «Сатурн». Она отслеживает применение подобных веществ.

Оказалось, что ещё в июле минувшего года ООО «АПК «Юность» использовало инсектицид «Циклон» – высокоопасный препарат. Он применялся для обработки посевов сои в Должанском районе.

Однако использовать данное вещество с такой целью в России не разрешено. В связи с этим ведомство объявило «Юности» предостережение. Компании напомнили о необходимости соблюдать регламент применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.

ИА «Орелград»


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