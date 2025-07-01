Губернатор озвучил итоги отбора на программу «Герои земли Орловской»

1.7.2025 | 16:00 Важное, Новости, СВО

Это региональный аналог федеральной программы «Время героев».

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official (иллюстративное)

«Как и планировалось, 50 участников СВО будут приглашены на обучение по программе профессиональной переподготовки, которое стартует 5 августа 2025 года», – сообщил Андрей Клычков в своих социальных сетях.

Также губернатор напомнил, что сегодня, 1 июля, отмечается День ветеранов боевых действий.

«Орловщине нужны герои! Их опыт, патриотизм, умение принимать решения в сложных ситуациях помогут сделать наш любимый край сильнее и лучше», – подчеркнул Клычков.

Орловский глава поблагодарил всех, кто принял участие в программе. «Вы показали высочайший уровень профессионализма не только в военном деле, но и в мирной жизни» – указал он.

ИА «Орелград»


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