Губернатор озвучил итоги отбора на программу «Герои земли Орловской»

Это региональный аналог федеральной программы «Время героев».

«Как и планировалось, 50 участников СВО будут приглашены на обучение по программе профессиональной переподготовки, которое стартует 5 августа 2025 года», – сообщил Андрей Клычков в своих социальных сетях.

Также губернатор напомнил, что сегодня, 1 июля, отмечается День ветеранов боевых действий.

«Орловщине нужны герои! Их опыт, патриотизм, умение принимать решения в сложных ситуациях помогут сделать наш любимый край сильнее и лучше», – подчеркнул Клычков.

Орловский глава поблагодарил всех, кто принял участие в программе. «Вы показали высочайший уровень профессионализма не только в военном деле, но и в мирной жизни» – указал он.

ИА «Орелград»