На Орловщине стартовал приём заявок на пособие на приобретение формы

Поддержку окажут многодетным семьям.

Заявления принимаются с сегодняшнего дня по 30 сентября (включительно). Речь идёт о школьной и спортивной форме.

Размер выплаты составляет 4000 рублей. Пособие выдаётся единовременно. Его может получить один из родителей — по их собственному выбору.

Пособие выдаётся на каждого ребенка из многодетной семьи, который обучается в общеобразовательной организации на территории Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, заявление подаётся на портале Госуслуг, через МФЦ, а также через филиалы службы социальной защиты (по месту жительства). Заявитель должен иметь при себе паспорт и справку об обучении ребёнка, а также предоставить реквизиты для перечисления средств.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8-800-100-00-01.

ИА «Орелград»