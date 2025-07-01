На Орловщине стартовал приём заявок на пособие на приобретение формы

1.7.2025 | 12:20 Новости, Образование

Поддержку окажут многодетным семьям.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Заявления принимаются с сегодняшнего дня по 30 сентября (включительно). Речь идёт о школьной и спортивной форме.

Размер выплаты составляет 4000 рублей. Пособие выдаётся единовременно. Его может получить один из родителей — по их собственному выбору.

Пособие выдаётся на каждого ребенка из многодетной семьи, который обучается в общеобразовательной организации на территории Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, заявление подаётся на портале Госуслуг, через МФЦ, а также через филиалы службы социальной защиты (по месту жительства). Заявитель должен иметь при себе паспорт и справку об обучении ребёнка, а также предоставить реквизиты для перечисления средств.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8-800-100-00-01.

ИА «Орелград»


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