В Орле маршрутки игнорируют остановку у «Современника»

Перевозчику направят претензии.

Нарушения выявило учреждение «Организатор перевозок», которое регулирует работу межмуниципальных маршрутов.

Его сотрудники проверили работу водителей на маршруте №352 «Знаменка – Автовокзал – Хардиково (через Северный рынок)». Уточняется, что на контроль взяли автобусы, которые следовали в сторону посёлка Знаменка.

«Зафиксировано три случая пропуска остановки «Современник»», – указали в учреждении.

В связи с этим в отношении перевозчика начали претензионную работу. Она предусматривает штрафные санкции.

ИА «Орелград»