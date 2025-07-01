В Орле маршрутки игнорируют остановку у «Современника»

1.7.2025 | 12:10 Новости, Транспорт

Перевозчику направят претензии.

ИА “Орелград”

Нарушения выявило учреждение «Организатор перевозок», которое регулирует работу межмуниципальных маршрутов.

Его сотрудники проверили работу водителей на маршруте №352 «Знаменка – Автовокзал – Хардиково (через Северный рынок)». Уточняется, что на контроль взяли автобусы, которые следовали в сторону посёлка Знаменка.

«Зафиксировано три случая пропуска остановки «Современник»», – указали в учреждении.

В связи с этим в отношении перевозчика начали претензионную работу. Она предусматривает штрафные санкции.

ИА «Орелград»


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