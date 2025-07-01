В Орле маршрутки игнорируют остановку у «Современника»

Перевозчику направят претензии.
Нарушения выявило учреждение «Организатор перевозок», которое регулирует работу межмуниципальных маршрутов.
Его сотрудники проверили работу водителей на маршруте №352 «Знаменка – Автовокзал – Хардиково (через Северный рынок)». Уточняется, что на контроль взяли автобусы, которые следовали в сторону посёлка Знаменка.
«Зафиксировано три случая пропуска остановки «Современник»», – указали в учреждении.
В связи с этим в отношении перевозчика начали претензионную работу. Она предусматривает штрафные санкции.
ИА «Орелград»