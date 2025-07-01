Сегодня в Орле стартовал Международный фестиваль муралов

Его итогом станут 15 больших настенных рисунков.

Все они будут посвящены теме «Орёл — литературная столица России». Орловцы смогут увидеть муралы перед 5 августа, ко Дню города. Обь этом сообщает Администрация Орла.

Фестиваль проводит АНО «Горизонты будущего», получившая грант Президентского фонда культурных инициатив.

В создании муралов примут участие известные художники-монументалисты из России и зарубежья. В команду творцов вошли 16 человек. Известно, что художники используют комбинированную технику.

Все рисунки украсят Советский район Орла.

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ИА «Орелград»