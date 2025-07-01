Росавтодор предупредил орловцев об ухудшении погодных условий

Предупреждение действует с сегодняшнего дня.
Его распространило ФКУ «Упрдор «Москва – Бобруйск»», которое является частью этого ведомства.
Водителей предупреждают о неустойчивой погоде — кратковременных дождях, местами — ливнях с грозами. В результате выпадения осадков на дорожном покрытии может появляться тонкая плёнка воды, что ухудшит сцепление шин с трассой и повысит риск ДТП.
Ведомство рекомендует автомобилистам проявить повышенную осторожность, не превышать скорость и дистанцию. В случае возникновения внештатных ситуаций на федеральной трассе можно обратиться в ситуационный центр ФКУ по номеру *8820 (круглосуточно).
Также ухудшение погодных условий ожидается в Брянской, Смоленской и Калужской областях.
ИА «Орелград»