Росавтодор предупредил орловцев об ухудшении погодных условий

1.7.2025 | 17:29 Новости, Транспорт

Предупреждение действует с сегодняшнего дня.

ИА “Орелград”

Его распространило ФКУ «Упрдор «Москва – Бобруйск»», которое является частью этого ведомства.

Водителей предупреждают о неустойчивой погоде — кратковременных дождях, местами — ливнях с грозами. В результате выпадения осадков на дорожном покрытии может появляться тонкая плёнка воды, что ухудшит сцепление шин с трассой и повысит риск ДТП.

Ведомство рекомендует автомобилистам проявить повышенную осторожность, не превышать скорость и дистанцию. В случае возникновения внештатных ситуаций на федеральной трассе можно обратиться в ситуационный центр ФКУ по номеру *8820 (круглосуточно).

Также ухудшение погодных условий ожидается в Брянской, Смоленской и Калужской областях.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования