Росавтодор предупредил орловцев об ухудшении погодных условий

Предупреждение действует с сегодняшнего дня.

Его распространило ФКУ «Упрдор «Москва – Бобруйск»», которое является частью этого ведомства.

Водителей предупреждают о неустойчивой погоде — кратковременных дождях, местами — ливнях с грозами. В результате выпадения осадков на дорожном покрытии может появляться тонкая плёнка воды, что ухудшит сцепление шин с трассой и повысит риск ДТП.

Ведомство рекомендует автомобилистам проявить повышенную осторожность, не превышать скорость и дистанцию. В случае возникновения внештатных ситуаций на федеральной трассе можно обратиться в ситуационный центр ФКУ по номеру *8820 (круглосуточно).

Также ухудшение погодных условий ожидается в Брянской, Смоленской и Калужской областях.

ИА «Орелград»