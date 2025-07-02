Почтальона осудили за присвоение денег покойного

Дело рассматривал Дмитровский районный суд Орловской области.

Дмитровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Подсудимая в судебном заседании вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, в содеянном раскаялась. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Как пояснили в пресс-службе Дмитровского районного суда, осужденная в ходе выполнения своих служебных обязанностей решила присвоить вверенные ей денежные средства, принадлежащие АО «Почта России». Деньги были предназначены для выплаты пенсии гражданину, однако тот получить их не успел, так как умер. Сотрудница почты решила этим воспользоваться, хотя, как установили следствие и суд, осознавала общественную опасность своих действий, умышленных и корыстных.

Осужденная воспользовалась тем, что у нее имелся доступ к единой автоматизированной системе отделения почтовой связи. Она внесла в систему заведомо недостоверные сведения об операции по выплате пенсии умершему гражданину, то есть похитила чужие деньги путем их присвоения. Тем самым она нарушила не только закон, но и собственные трудовой договор и договора о полной индивидуальной материальной ответственности, не говоря уже о должностной инструкции.

Деньги пенсионера она прикарманила, речь идет о сумме 82 884 рубля 56 копеек. В дальнейшем она использовала их в личных целях, то есть с точки зрения закона «распорядилась ими по своему усмотрению, как ей принадлежащими». Суд пришел к выводу, что в результате преступных действий «Почте России» был причинен материальный ущерб в сумме 82 884 рубля 56 копеек. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

ИА “Орелград”