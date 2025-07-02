«Бунинка» раскроет тайны Судбищенских холмов

К 470-летию битвы под Судбищами открылась выставка.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Тайны Судбищенских холмов: к 470-летию битвы между крымской ордой и русским войском, в окрестностях села Судбище». Она проработает по 30 июля 2025 года. Напомним, Судбищенская битва произошла 3-4 июля 1555 года в окрестностях села Судбищи на территории современного Новодеревеньковского района Орловской области.

В ней сошлись войска крымского хана Девлета I Гирея и русского воеводы Ивана Шереметева. На протяжении многих лет эта битва оставалась малоизученной, историки не придавали ей большого значения. И только в последние десятилетия стала раскрываться правда о тех далеких событиях. Так, еще в 1995 году усилиями орловских краеведов на въезде в село Судбищи был установлен памятный камень.

«Новый поворот в исследовании мест битвы произошел 20 апреля 2021 года, – говорят в «Бунинке». – В ходе тренировочных погружений Орловским клубом подводного плавания «ДИВО» в реке Гоголь были обнаружены предметы, напоминающие вооружение периода сражения русских и татарских войск — наконечники от стрел, копье и элементы конской упряжи. Дайверы сообщили о находке научному сотруднику отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олегу Радюшу, работавшему в то время в Орловской области».

С тех пор ученый и его команда проводят раскопки на поле исторической битвы, из земли извлечены тысячи артефактов. Что касается выставки, то ее открывает книга известного орловского краеведа Григория Лазарева «Тайны судбищенских холмов». В этом издании автор рассказывает о Судбищенской битве, ее уникальности как исторического события, участниках сражения и ее связи с Куликовской битвой. Также среди экспонатов представлен фотоальбом «Судбищенская битва. История открытия поля сражения», на страницах которого можно взглянуть на найденные на поле битвы артефакты.

«Об истории битвы пишут многие орловские краеведы и журналисты: В. Неделин «Судбищенское побоище. 3-4 июля 1555 года» в своей книге «Древние города земли Орловской», А. Левин «Возле синего камня». Судбищенской битве посвящена вторая часть книги Г. Лазарева и В. Ананьева «На поющих холмах», публикация «О битве на Судбищах» в книге Е. Ашихминой «Орловские истории», С. Краснощекова в статье «Где была Судбищенская битва?» в сборнике «Краеведческие записки» (Выпуск 7) и др.», – перечисляют в «Бунинке».

Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться со сборниками материалов научно-практических конференций, в частности со сборником «Краеведческие записки», выпуск которого был приурочен к 469-летию Судбищенской битвы. Как пояснили в библиотеке, в нем собраны важнейшие материалы, освещающие многогранные аспекты российской военной истории и ее современного восприятия. Также представлены материалы экскурсии по выставке «Судбищенская битва» и концепции одноименного мемориального комплекса. Кроме того, на выставке экспонируются материалы научно-практической конференции «Судбищенская битва. Через века и годы».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”