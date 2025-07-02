В Орле пройдёт Парад Семьи

2.7.2025 | 16:45 Новости, Общество

Это станет частью всероссийской акции.

Фото: Анна Коновалова / orel-eparhia.ru

Впервые она прошла год назад. В этом году акция охватит около 100 городов — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Парад состоится 8 июля, в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, православных покровителей семьи и брака. «Этот праздник, объединяющий города России, призван напомнить каждому о важности семейных уз, любви и верности как основе счастливой жизни и крепкого общества», – пояснили в Орловской митрополии.

В Орле сбор участников начнётся в 15:40 на центральной площади города. Затем колонна пройдёт до Детского парка. Здесь митрополит Тихон совершит торжественный молебен, а также выступит с приветственным словом. После состоится большой семейный праздник. В его рамках пройдут концертные выступления, а также творческие мастер-классы, причём не только для детей, но и для взрослых.

Организаторами Парада Семьи в Орле выступают Орловская епархия, мэрия, администрация парка, а также общественные организации – АНО «Материнское счастье», Федерация бокса Орловской области, «Движение первых», «Русская община» и «Ассамблея народов России».

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ИА «Орелград»


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