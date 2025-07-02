Орловский краеведческий музей пополнится новыми экспонатами

Их обнаружили при благоустройстве территорий в центре города.

Работы шли в парке «Орловская крепость» и сквере Богоявленской площади у Торговых рядов. Здесь нашли монеты, торговые пломбы, перстни, фрагменты изразцов и посуды, а также другие артефакты. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Торжественная передача археологических находок состоится на этой неделе, 4 июля, в 14:00. Вход будет открытым.

Как отметили в пресс-службе, главными инициаторами стали директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов и его заместитель Виктор Ливцов.

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ИА «Орелград»