В Орле выявили новые точки с сомнительной шаурмой

Проверки проводил Россельхознадзор.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, речь идёт о трёх киосках:

«Шаурма» (пер. Воскресенский, д. 11-Б),

«Вкусно на Гагарина» (ул. Гагарина, д. 51-А)

«Шаурма на Московской» (ул. Московская, д. 26-А).

Оказалось, что их владельцы не работают с профильными электронными системами. При этом заведения готовят блюда из животного сырья. Мясо поступает в киоски без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность.

На данный момент собственникам торговых точек объявлены предостережения.

ИА «Орелград»