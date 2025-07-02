В Орле выявили новые точки с сомнительной шаурмой

2.7.2025 | 12:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Проверки проводил Россельхознадзор.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, речь идёт о трёх киосках:

  • «Шаурма» (пер. Воскресенский, д. 11-Б),
  • «Вкусно на Гагарина» (ул. Гагарина, д. 51-А)
  • «Шаурма на Московской» (ул. Московская, д. 26-А).

Оказалось, что их владельцы не работают с профильными электронными системами. При этом заведения готовят блюда из животного сырья. Мясо поступает в киоски без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность.

На данный момент собственникам торговых точек объявлены предостережения.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям
Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

ИА «Орелград»


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