В Орле выявили новые точки с сомнительной шаурмой

Проверки проводил Россельхознадзор.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, речь идёт о трёх киосках:
- «Шаурма» (пер. Воскресенский, д. 11-Б),
- «Вкусно на Гагарина» (ул. Гагарина, д. 51-А)
- «Шаурма на Московской» (ул. Московская, д. 26-А).
Оказалось, что их владельцы не работают с профильными электронными системами. При этом заведения готовят блюда из животного сырья. Мясо поступает в киоски без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность.
На данный момент собственникам торговых точек объявлены предостережения.
ИА «Орелград»