Погода позволила орловским коммунальщикам сэкономить на пескосолянке

Этой зимой около 14 тысяч тонн смеси остались неиспользованными.

Такую информацию сообщают «Орловские новости», ссылаясь на Алексея Субботина, руководителя регионального Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Причиной стало слишком незначительное количество выпавшего снега. Однако пескосоляную смесь, оставшуюся после последней зимы, планируется израсходовать в новом сезоне.

Извсетно, что в 2024 году «Спецавтобаза» для приготовления такой смеси закупила 9 тысяч тонн соли и 21 тысячу тонн песка.

«Для обработки элементов улично-дорожной сети города Орла в зимний период 2024-2025 годов была израсходована 15971 тонна песчано-соляной смеси с содержанием соли 20% и 25 тонн с содержанием соли 50%», – пояснил Алексей Субботин.

ИА «Орелград»