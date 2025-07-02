В отношении Лежнева возбудили новое дело

2.7.2025 | 14:50 Важное, Криминал, Новости

Советнику орловского губернатора вменяют статью 174.1 УК РФ (пункт «б», часть 4).

Фото: newsorel.ru

Речь идёт о «совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, приобретённым лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом в особо крупном размере». Новость опубликовала «Орловская среда-плюс».

По данным СМИ, новое дело возбудили в мае.

Основанием стала схема легализации преступных доходов, полученных, по версии следствия, от руководства ООО «Ремспецмост» (при реконструкции Красного моста).

По данным правоохранительных органов, на эти средства был куплен новый автомобиль Toyota Camry. Через три года его заменили на Hyndai Palisade (по программе трейд-ин). Оба автомобиля регистрировались на водителя «Орловского автохозяйства».

«Таким образом в легальный оборот было введено не менее 6 миллионов рублей», – пишет издание.

ИА «Орелград»


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